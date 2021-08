Vlahovic Atletico Madrid, oggi faccia a faccia con Commisso: le ultime

L’Atletico Madrid fa sul serio per Dusan Vlahovic: offerta formulata alla Fiorentina. Oggi faccia a faccia tra l’attaccante e Commisso

Dusan Vlahovic è ancora nei pensieri di tante big europee. Al momento sembra che l’Atletico Madrid sia in pole per il serbo anche se Commisso non farà sconti. Come riporta Sky Sport oggi il presidente sarà nel ritiro romano della Fiorentina per un faccia a faccia con l’attaccante.

L’Atletico Madrid ha formulato l’offerta alla Viola: 50 milioni di euro più il 20% sulla possibile futura rivendita. Al centravanti stipendio da 4,5/5 milioni annui. Decisivo l’incontro di oggi per il futuro di Vlahovic.