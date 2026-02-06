Vlahovic cambia idea, tanti saluti ad Allegri: lo tradisce proprio con loro

Nel mondo del calciomercato, le sorprese non mancano mai, e questa volta potrebbe toccare a Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo che, doveva far sognare i tifosi della Juventus, secondo le ultime indiscrezioni che circolano negli ambienti milanesi, starebbe seriamente valutando un cambio di rotta clamoroso, salutando definitivamente Massimiliano Allegri ed il Milan che lo hanno a lungo corteggiato.

Un tradimento in piena regola, che lascerebbe i rossoneri con l’amaro in bocca. Allo stesso tempo il cambio di casacca di Vlahovic se la destinazione dovesse essere confermata, costituirebbe uno smacco anche per i tifosi bianconeri.

Vlahovic va via ma non sceglie il Milan

L’artefice di questa operazione: Giuseppe Marotta con una beffa epica nei confronti dei suoi ex datori di lavoro. Senza ombra di dubbio, il contratto in scadenza di Vlahovic rappresenta il fulcro di tutta questa vicenda. Il serbo, arrivato a Torino nel gennaio 2022 sotto la guida di Allegri, ha vissuto alti e bassi, segnando gol pesanti ma non sempre convincendo appieno.

Ora, con le trattative per il rinnovo che procedono a rilento, diversi top club europei hanno drizzato le antenne. Barcellona e Milan sono in agguato, ma è l’Inter a emergere come destinazione più intrigante. Marotta, maestro del calciomercato low-cost, vede in Vlahovic l’opportunità perfetta per rinforzare l’attacco nerazzurro senza sborsare cifre astronomiche. In questo modo, potrebbe arrivare a parametro zero, un colpo da maestro che riecheggia i grandi affari del passato, come quello di Calhanoglu strappato al Milan.

La situazione alla Juventus non aiuta certo a trattenere il talento serbo. Le prestazioni altalenanti della squadra sotto la nuova gestione post-Allegri hanno alimentato i dubbi di Vlahovic, che cerca un progetto ambizioso per esprimere al meglio il suo potenziale.

Vlahovic finisce all’Inter, idea Marotta (Foto IG @vlahovicdusan – calcionews24.com)

Infatti, fonti vicine al giocatore parlano di un cambio di idea repentino: inizialmente fedele alla Juve, ora il serbo sarebbe tentato dall’idea di vestire la maglia nerazzurra, dove potrebbe formare una coppia letale con Lautaro Martinez. Senza ombra di dubbio, questo trasferimento scuoterebbe il calciomercato Inter, posizionando i nerazzurri come contendenti principali per lo Scudetto e in Europa.

Marotta e il suo staff, tra cui Piero Ausilio, stanno monitorando da vicino l’evoluzione. Febbraio si profila come mese decisivo: se la Juve non dovesse centrare gli obiettivi in Coppa Italia e Champions League, Vlahovic potrebbe accelerare l’addio. In questo modo, l’Inter capitalizzerebbe su un’operazione a costo zero, integrando il serbo in un reparto offensivo già ricco di talenti emergenti come Pio Esposito. L’idea di Vlahovic all’Inter non è solo una suggestione giornalistica, ma un’ipotesi concreta che potrebbe ridisegnare gli equilibri della Serie A.

Certo, non mancano gli ostacoli: la concorrenza internazionale e le richieste economiche del giocatore potrebbero complicare le cose. Eppure, Marotta ha dimostrato più volte di saper navigare in acque turbolente.

Se l’affare andasse in porto, sarebbe un vero schiaffo morale alla Juventus ed al Milan, con Vlahovic che “tradisce” i tifosi bianconeri ed Allegri passando ai nemici giurati. I tifosi interisti già sognano, mentre quelli juventini temono il peggio.

In un calciomercato sempre più imprevedibile, storie come questa ricordano che nel calcio, le alleanze possono cambiare in un istante, e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Chissà se Vlahovic diventerà il nuovo eroe di San Siro o resterà un rimpianto bianconero: solo il tempo lo dirà, ma le premesse per un’estate infuocata ci sono tutte.