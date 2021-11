Vlahovic su Ibra: «Non sono il suo successore. Ho tanta strada da fare»

Le parole dell’attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, sul paragone Zlatan Ibrahimovic

Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina, si è raccontato ai microfoni del quotidiano serbo Telegraf. Ecco alcune sue dichiarazioni.

IBRAHIMOVIC – «Non mi sento il suo successore. Lui è un grande campione, uno degli attaccanti migliori e se vediamo a tutto quello che ha fatto, ho ancora molta strada da fare per avvicinarmi al suo livello. Il fatto che giochi ancora ai massimi livelli la dice lunga su di lui, sulla sua fame di successo e sul suo carattere. È un grande esempio per tutto quello che fa e per l’energia che ci mette. Io cerco di fare il mio percorso, di lavorare il più possibile su me stesso, di migliorarmi e ottenere i migliori risultati possibili, spero di potermi avvicinare a lui in futuro. A fine gara mi ha detto di andare avanti così e non mollare mai, giocare contro il Milan è speciale per me».

CONTINUA SU MILAN NEWS 24