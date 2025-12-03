Vlahovic Juve, decisone presa! Sarà intervento a Londra o in Finlandia, ecco quando può rientrare: i dettagli

Vlahovic Juve, scelta ormai presa: intervento chirurgico all’estero. Stop di tre mesi per il bomber bianconero

Si è arrivati alla decisione definitiva sul trattamento dell’infortunio di Dusan Vlahovic. Dopo giorni di consulti e valutazioni, l’attaccante serbo – in accordo con lo staff medico della Juventus – ha scelto la via più drastica ma anche la più risolutiva: l’intervento chirurgico. La lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro, rimediata contro il Cagliari, non lascia alternative. La società ha avallato la scelta, ritenendola la strada più sicura per garantire un recupero completo.

L’operazione servirà a ricucire le fibre muscolari danneggiate e, sul fronte dei tempi, non comporterà ritardi rispetto alle stime iniziali: Vlahovic dovrà fermarsi almeno tre mesi, con l’obiettivo di tornare in primavera. La chirurgia è stata preferita proprio per ridurre al minimo il rischio di ricadute, un timore che aveva pesato molto nelle valutazioni del club. L’intervento sarà eseguito in una delle due cliniche di riferimento per questo tipo di lesioni, a Londra o a Turku (Finlandia), con la logistica che verrà definita nelle prossime ore.

Lo stop fino a primavera rappresenta una perdita pesantissima per Luciano Spalletti, che dovrà rinunciare al suo leader offensivo già dal big match contro il Napoli del 7 dicembre. La Juventus sarà costretta a puntare sulle alternative: Jonathan David e Loïs Openda, con Kenan Yildiz pronto a ricoprire il ruolo di falso nove.

La scelta dell’operazione, seppur necessaria per la salute del giocatore, apre inevitabilmente scenari di mercato in vista di gennaio. Con Vlahovic fuori causa, la dirigenza guidata da Comolli dovrà decidere se intervenire per un sostituto temporaneo in attacco o concentrare le risorse su centrocampo e difesa, dove le priorità restano alte. Vlahovic rimane un pilastro della squadra, ma il suo ritorno è ancora lontano.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

