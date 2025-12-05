Juventus News
Vlahovic Juve, che tegola per i bianconeri! Svelati i tempi di recupero del serbo dopo l’operazione, le ultime
Vlahovic Juve, i bianconeri perdono l’attaccante! Ecco i tempi di recupero del serbo dopo l’operazione, le ultimissime
La Juventus deve fare i conti con l’assenza prolungata di Dusan Vlahovic. Dopo l’intervento chirurgico perfettamente riuscito per la lesione di alto grado all’adduttore, lo staff medico ha definito la tabella di marcia per la riabilitazione: serviranno almeno 14 settimane di stop. Una tempistica lunga ma necessaria per garantire la completa guarigione della giunzione muscolo-tendinea ed evitare rischi di ricadute, motivo per cui giocatore e società hanno scelto la via dell’operazione.
Tradotto sul calendario, significa che Luciano Spalletti dovrà rinunciare al suo bomber per tutto l’inverno. Il rientro non avverrà prima della metà di marzo, in piena primavera, con conseguenze pesanti: Vlahovic salterà il big match contro il Napoli, la Coppa Italia, gran parte del girone di ritorno di Serie A e gli eventuali playoff di Champions League. Una perdita che obbliga la Vecchia Signora a ridisegnare il proprio assetto offensivo senza il suo terminale principale.
Il peso dell’attacco ricadrà ora su Jonathan David e Loïs Openda, mentre Kenan Yildiz potrebbe essere utilizzato con maggiore continuità nel ruolo di falso nove. La stagione di Vlahovic ripartirà soltanto nel rush finale, quando la Juventus spera di ritrovare il suo numero 9 per gli ultimi mesi decisivi.
