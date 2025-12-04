Vlahovic Juve, intervento riuscito per l’attaccante. Ecco il comunicato del club bianconero: le sue condizioni

Vlahovic Juve, intervento riuscito per il serbo. C’è il comunicato dei bianconeri: le ultimissime sulle sue condizioni

Arrivano notizie rassicuranti per la Juventus e i suoi tifosi. Dopo ore di apprensione e valutazioni specialistiche, l’attaccante serbo Dusan Vlahovic è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la grave lesione muscolo-tendinea all’adduttore lungo sinistro, rimediata durante la sfida contro il Cagliari. L’operazione è perfettamente riuscita, permettendo al club di tirare un sospiro di sollievo.

La scelta di ricorrere alla chirurgia si è resa necessaria per ridurre al minimo i rischi di recidiva e garantire una guarigione completa. Si apre così la fase di riabilitazione, che richiederà tempo e pazienza. Dopo Federico Gatti, operato in giornata per un infortunio patito in Coppa Italia, anche Vlahovic è finito sotto i ferri, con Luciano Spalletti e l’ambiente bianconero costretti a fare i conti con un’assenza pesante.

I tempi di recupero stimati sono di circa tre mesi, con l’obiettivo di riavere il bomber a disposizione in primavera, in vista del rush finale di campionato e coppe. Nel frattempo, la Juventus dovrà affidarsi a Jonathan David e Loïs Openda, chiamati a reggere il peso dell’attacco. La società ha già rassicurato i tifosi con una nota ufficiale, confermando il buon esito dell’intervento e la fiducia nel percorso di recupero del numero 9.

Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo.

Per il serbo almeno 14 settimane di stop.

