Vlahovic Juve, il serbo è tornato! Allenamento con i compagni e countdown per il ritorno del bomber

Vlahovic Juve, il 9 bianconero è tornato: allenamento parziale e prove di rinnovo. Cosa succede e le ultimissime

Dopo un lungo calvario iniziato lo scorso 29 novembre a causa di un grave infortunio all’adduttore, Dusan Vlahovic è finalmente tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo alla Continassa. L’attaccante serbo ha superato la fase più difficile della riabilitazione seguita all’intervento chirurgico e vede ora la fine del tunnel. Resta da valutare se il numero nove sarà già convocabile per la sfida di sabato contro il Pisa o se lo staff medico preferirà attendere il match successivo contro l’Udinese per evitare rischi. Lo riferisce Juventusnews24.

Una risorsa chiave per la Champions

Il recupero della punta di diamante rappresenta una notizia fondamentale per la Juventus, impegnata in una volata serrata per la qualificazione alla prossima Champions League. In un momento in cui gli altri attaccanti faticano a trovare la via della rete, il rientro di Vlahovic offre a mister Spalletti l’arma necessaria per affrontare lo sprint finale della stagione. La sua presenza fisica e il suo fiuto del gol sono considerati elementi imprescindibili per centrare l’obiettivo minimo europeo.

Il nodo del rinnovo contrattuale

Parallelamente al rientro agonistico, la dirigenza bianconera è al lavoro per risolvere la questione legata al prolungamento del contratto, attualmente in scadenza a giugno. Nonostante le trattative siano ancora in corso, filtra un moderato ottimismo grazie alla reciproca volontà di trovare un accordo economico e progettuale soddisfacente. Il ritorno al calcio giocato del serbo potrebbe accelerare i tempi della firma, permettendo alla società di blindare il futuro del proprio reparto offensivo.