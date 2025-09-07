Vlahovic, cambia tutto in casa Juve? La situazione che va dal mercato di gennaio alle intenzioni della squadra - Calcio News 24

Vlahovic: il futuro del bomber accende il mercato di gennaio. La situazione attuale

Appena archiviata la sessione estiva di calciomercato, il nome di Vlahovic torna prepotentemente al centro delle trattative. L’attaccante serbo della Juventus è destinato a essere uno dei protagonisti assoluti del prossimo mercato invernale, con Milan e Inter pronte a darsi battaglia per assicurarsi il suo cartellino. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il derby di Milano potrebbe presto trasformarsi in un vero e proprio “derby di mercato”, con Vlahovic come trofeo ambito.

Le due big italiane stanno preparando le rispettive mosse con strategie differenti. Il Milan sembra intenzionato ad agire con decisione già a gennaio, cercando di anticipare la concorrenza e presentare un’offerta concreta. L’obiettivo è quello di evitare un’asta nella prossima estate, che potrebbe far lievitare il prezzo del giocatore e rendere più difficile l’operazione.

Dall’altra parte, l’Inter osserva con pazienza. Il direttore generale Beppe Marotta, da sempre abile nella gestione dei parametri zero, segue la situazione contrattuale di Vlahovic con grande attenzione. Il contratto dell’attaccante scade nel 2026, ma l’idea nerazzurra sarebbe quella di aspettare un’opportunità a costo ridotto o addirittura nulla, se la Juventus non dovesse riuscire a trovare un accordo per il rinnovo.

La posizione della Juve, infatti, è sempre più complicata. Dopo aver resistito alle offerte estive, la dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, è ora sotto pressione. Lasciare partire Vlahovic senza incassare nulla rappresenterebbe un danno sportivo ed economico enorme, considerando che il club ha investito oltre 70 milioni per acquistarlo dalla Fiorentina. Ecco perché in casa Juventus si lavora in fretta per riaprire il dialogo con l’entourage del giocatore, cercando un rinnovo che possa blindare il suo futuro.

Nei prossimi mesi, il destino di Vlahovic sarà uno dei temi più caldi. Da possibile uomo mercato a pedina fondamentale del progetto Juve, tutto dipenderà dagli sviluppi delle trattative. Milan e Inter, intanto, restano alla finestra, pronte a scatenare un duello infuocato pur di accaparrarsi uno degli attaccanti più forti della Serie A. La caccia a Vlahovic è ufficialmente ripartita.