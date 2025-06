Vlahovic pronto ad abbandonare la Juve? Una big italiana fa sul serio per strappare l'attaccante bianconero - Calcio News 24

Vlahovic pronto a lasciare la Juve? Quella big italiana è pronto a fare faville per il centravanti bianconero

Il calciomercato Milan vorrebbe tentare il grande colpo per Dusan Vlahovic. A riportare la notizia è il giornalista di calciomercato.com Daniele Longo, che sul proprio profilo X (ex Twitter) ha svelato l’interesse concreto del club rossonero per l’attaccante serbo della Juventus.

Vlahovic è ormai sempre più lontano da Torino: l’attuale contratto con la Juventus scadrà a giugno 2026, ma il giocatore non ha intenzione di rinnovarlo. Per questo motivo, la società bianconera sta seriamente considerando l’idea di cederlo già in questa finestra di mercato estiva, evitando così il rischio di perderlo a parametro zero tra due anni.

La Juventus punta a incassare una cifra importante dalla sua cessione, considerando l’investimento iniziale fatto nel gennaio 2022 per strapparlo alla Fiorentina. E i risultati hanno indotto a prendere una determinata decisione.

Il Milan, dal canto suo, è alla ricerca di un nuovo centravanti di livello internazionale, che possa raccogliere l’eredità di quella maglia numero 9 che pesa sempre come un macigno.

L’operazione non si presenta semplice, soprattutto dal punto di vista economico. L’ingaggio elevato del serbo e le richieste della Juventus potrebbero rappresentare ostacoli importanti, ma il Milan sta valutando seriamente la fattibilità dell’affare, anche in funzione delle cessioni e del budget disponibile.