Vlahovic Juventus, addio a fine stagione? Ecco dove può andare: c’è una suggestione clamorosa! Le ultime

Vlahovic Juventus, sarà addio a fine stagione? Ecco dove può giocare: c’è una suggestione clamorosa! Le ultimissime sull’attaccante

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra sempre più incerto. Con un contratto valido fino al 2026, il rinnovo appare complicato, soprattutto a causa delle elevate richieste economiche del giocatore, che si aggirano intorno ai 12 milioni di euro. Di conseguenza, una separazione in estate sembra la soluzione più probabile.

Le ipotesi sul suo prossimo club si moltiplicano. Il Newcastle potrebbe inserirlo in una trattativa per Sandro Tonali. La Premier League è da tempo interessata al serbo, con squadre come Arsenal, Tottenham e Manchester United che hanno monitorato la sua situazione. Tuttavia, un possibile scambio con Zirkzee è sfumato dopo l’esonero di Thiago Motta.

Anche il Paris Saint-Germain aveva valutato l’opzione di includere Vlahovic nel riscatto di Kolo Muani, ma la Juventus non ha concretizzato l’operazione. Nel frattempo, il Barcellona, che inizialmente sembrava interessato, ha spostato la sua attenzione su Moise Kean.