Vlahovic Juventus, addio a fine stagione? L’attaccante non rinnoverà il contratto! Ecco i possibili scenari futuri: le ultimissime

Vlahovic Juventus, è finita? L’attaccante serbo non rinnoverà il suo contratto! Ecco i possibili scenari futuri: le ultime

Ci sono importanti aggiornamenti sul prossimo futuro di Dusan Vlahovic, attaccante servo sempre più lontano dalla Juventus. Le ultime sul bianconero riportate da Fabrizio Romano e Matteo Moretto:

VLAHOVIC JUVENTUS – «L’idea della Juve e di Dusan Vlahovic è di separarsi con la speranza per tutti di chiuderla quest’estate in modo che la Juve possa fare cassa e che Vlahovic non vada a scadenza. Sarà un estate di movimento e la Juve si sta già muovendo per un po’ di attaccanti. A oggi le trattative sono assolutamente ferme, si fanno passi indietro più che in avanti. Le strade sono due: o si vende il calciatore in estate oppure si decide di andare in scadenza».