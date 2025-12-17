Vlahovic-Milan, l’affare prende forma sul centravanti bianconero. Quale sarà il piano per gennaio!

Vlahovic-Milan, tra suggestioni e realtà: Romano fa chiarezza sul futuro del centravanti

Il tema Vlahovic-Milan continua ad accendere il dibattito nel panorama del calciomercato europeo, tra indiscrezioni, smentite e scenari ancora tutti da definire. Nelle ultime ore, alcune voci provenienti dalla Spagna avevano parlato addirittura di un accordo già raggiunto tra l’attaccante serbo e il club rossonero, ma a fare chiarezza ci ha pensato Fabrizio Romano, tra le fonti più autorevoli in materia di trattative.

Nessun accordo oggi, tutto rimandato all’estate

Secondo quanto spiegato dal giornalista, l’interesse del Milan per Dusan Vlahovic è reale e consolidato nel tempo. Il profilo del centravanti bianconero è apprezzato da mesi a Casa Milan e rientra nella lista dei nomi monitorati con attenzione già dalla scorsa estate. Tuttavia, sul fronte Vlahovic-Milan non esiste al momento alcun accordo definito, né con il giocatore né tantomeno con la Juventus. Romano ha infatti ribadito che non ci sono intese chiuse o promesse vincolanti.

A rendere la situazione ancora più complessa è la condizione contrattuale del numero 9 juventino, che in prospettiva potrebbe liberarsi a parametro zero. Questo dettaglio ha attirato l’attenzione di diversi top club europei, rendendo la corsa a Vlahovic estremamente competitiva. Come sottolineato da Romano, Bayern Monaco e Barcellona hanno già effettuato dei sondaggi nei mesi scorsi, senza però arrivare a una vera e propria accelerazione.

Al momento, però, l’asse Vlahovic-Milan non è destinato a scaldarsi nell’immediato. L’attaccante è fermo ai box per infortunio e, come chiarito dall’esperto di mercato, un’uscita a gennaio è da escludere. Tutto rimandato, quindi, alla prossima estate, quando il Milan potrebbe tentare l’affondo decisivo. Sarà quello il momento chiave per capire se il matrimonio Vlahovic-Milan potrà davvero trasformarsi da suggestione a realtà concreta.

