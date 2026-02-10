Vlahovic Milan, arrivano conferme! Il club rossonero segue da vicino il serbo: le ultime sul suo futuro

Vlahovic Milan, i rossoneri restano alla finestra: confermato l’interesse del Diavolo. Ecco cosa sta accadendo

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più caldi del calciomercato italiano. Mentre il centravanti serbo prosegue il recupero alla Continassa con l’obiettivo di tornare a disposizione di Luciano Spalletti entro metà marzo, le voci su un suo possibile addio a parametro zero si intensificano. Il contratto in scadenza il 30 giugno lo rende un’occasione ghiotta per i top club europei e, soprattutto, per le rivali di Serie A: tra queste, il Milan osserva con grande attenzione.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club rossonero non avrebbe mai smesso di monitorare l’ex Fiorentina. Nonostante l’investimento importante fatto dalla Juventus nel 2022, il rischio di perdere il giocatore senza alcun ritorno economico è concreto. La frenata nelle trattative per il rinnovo ha infatti aperto uno spiraglio alle pretendenti, pronte a inserirsi qualora la situazione dovesse precipitare.

In questo scenario, il Milan di Tare resta alla finestra, pronto a cogliere l’occasione se si presentasse la possibilità di affondare il colpo. La Juventus, dal canto suo, dovrà accelerare per evitare che uno dei suoi asset più preziosi diventi un caso di mercato destinato a infiammare i prossimi mesi.

Le parole di Fabrizio Romano:

PAROLE – «È un nome che va sempre mantenuto nelle valutazioni del Milan, ma è presto per dire se sarà o meno una pista calda».