Vlahovic Milan, pista ancora aperta: tutto passa dalla trattativa di rinnovo con la Juventus. Le ultimissime

Vlahovic Milan: l’interesse sull’attaccante aumenta mentre si attende la decisione sul rinnovo bianconero. I dettagli

Il calciomercato del Milan potrebbe infiammarsi attorno a uno dei nomi più pesanti della Serie A: Dusan Vlahovic. Come riportato da Sport Mediaset, la dirigenza rossonera sta seguendo con grande attenzione l’evoluzione del rapporto tra il centravanti serbo e la Juventus. La ricerca di un nuovo attaccante per il Diavolo avrebbe infatti subito un rallentamento strategico: il club vuole prima capire se l’ex Fiorentina rinnoverà o meno il proprio contratto.

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Un ruolo chiave in questo possibile scenario lo avrebbe Massimiliano Allegri. Il tecnico, che conosce Vlahovic alla perfezione per averlo già allenato, sarebbe il principale sponsor del suo eventuale arrivo a Milanello. Con lui, il serbo troverebbe un contesto ideale per rilanciarsi e competere ai massimi livelli, provando anche a superare la concorrenza dell’Inter nella corsa ai prossimi obiettivi stagionali.

Il nodo economico e la strategia rossonera L’ostacolo principale resta l’ingaggio: Vlahovic percepisce circa 12 milioni netti, cifra che la Juventus vorrebbe ridurre nel nuovo accordo. Ed è proprio qui che il Milan potrebbe inserirsi, proponendo un contratto più lungo e strutturato per diluire i costi. La decisione sul futuro dell’attaccante è attesa entro un paio di settimane: se il rinnovo non dovesse arrivare, il club di via Aldo Rossi è pronto a tentare l’affondo per consegnare ad Allegri il rinforzo offensivo più atteso.