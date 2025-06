Vlahovic Milan, arriva la chiamata di Max Allegri per convincere il ragazzo. Arriva la prima risposta - Calcio News 24

Vlahovic nel mirino del Milan: contatto con Allegri e futuro che potrebbe colorarsi sempre più di rossonero. Le ultime

Il futuro di Dusan Vlahovic torna al centro delle attenzioni nel panorama calcistico italiano. L’attaccante serbo della Juventus, protagonista di una stagione altalenante, è ora oggetto di forte interesse da parte del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. A rivelarlo è il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha fatto il punto sulla situazione.

Secondo quanto riportato, tra Vlahovic e Allegri ci sarebbe già stato un contatto diretto, un primo passo che avrebbe portato l’attaccante serbo a mettere in stand-by tutte le altre offerte ricevute finora. Un segnale forte che dimostra quanto la proposta rossonera sia considerata concreta e stimolante per il classe 2000, che vedrebbe nel Milan una possibilità per rilanciarsi in grande stile, soprattutto dopo le difficoltà vissute con la maglia bianconera.

Attualmente, i dialoghi tra Juventus e i club interessati, incluso il Milan, sono fermi: si parla infatti di una situazione su un “binario morto”, ma il mercato è ancora lungo e può cambiare rapidamente. Non è da escludere che la trattativa possa decolllare nelle prossime settimane, soprattutto se la Juve dovesse decidere di finanziare nuovi innesti con una cessione eccellente.

Il valore di mercato di Vlahovic è stimato oggi tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra molto più bassa rispetto a quella investita dalla Juventus nel gennaio 2022, quando lo prelevò dalla Fiorentina per circa 80 milioni. Questa valutazione ribassata potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per il Milan, che cerca un nuovo centravanti in grado di guidare il reparto offensivo nel nuovo progetto tecnico.

Vlahovic ha tutte le caratteristiche ideali per essere il perno dell’attacco rossonero: forza fisica, abilità nel gioco aereo, ottima tecnica e grande fiuto del gol. Allegri, che conosce bene il giocatore, lo vorrebbe al centro del suo nuovo ciclo, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva in Italia e in Europa.

In attesa di sviluppi concreti, una cosa è certa: il nome di Vlahovic sarà uno dei più caldi dell’estate, e la sua prossima destinazione potrebbe riscrivere gli equilibri del calcio italiano.