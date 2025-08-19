Vlahovic-Milan, fumata bianca vicina? Allegri spinge per l'attaccante della Juve. Le ultime - Calcio News 24

Vlahovic-Milan: trattativa calda, Allegri spinge per il colpo in attacco

Il Vlahovic-Milan è il nome che sta infiammando il mercato rossonero. Il club di via Aldo Rossi è al lavoro per regalare un grande centravanti a Massimiliano Allegri, e il profilo di Dusan Vlahovic è in cima alla lista dei desideri. I contatti tra le parti sono intensi e costanti, e l’interesse del Milan per il bomber serbo non è più un semplice sondaggio: si tratta di una trattativa concreta, che potrebbe decollare nelle prossime settimane.

Uno degli elementi chiave nella trattativa Vlahovic-Milan è proprio Massimiliano Allegri, tornato quest’estate sulla panchina rossonera. Il tecnico conosce bene l’attaccante classe 2000, avendolo allenato alla Juventus, e lo considera il terminale ideale per il suo sistema offensivo. La stima tra i due è reciproca e potrebbe rappresentare un vantaggio decisivo per convincere Vlahovic ad accettare il trasferimento a Milano.

In prima linea nella gestione dell’operazione c’è Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, che sta trattando personalmente con gli agenti del giocatore e con la Juventus. L’asse Vlahovic-Milan-Juve si è ormai consolidato, e le parti stanno cercando un’intesa economica che possa accontentare tutti. La formula del trasferimento resta ancora da definire: si valuta sia un’operazione a titolo definitivo con pagamento dilazionato, sia eventuali contropartite tecniche che possano facilitare l’accordo.

Il principale ostacolo è rappresentato dal costo complessivo dell’operazione, che potrebbe superare i 60 milioni di euro. Il Milan, però, è disposto a fare un investimento importante, forte del consenso dell’allenatore e della volontà del giocatore. Vlahovic, infatti, avrebbe aperto alla destinazione rossonera, attratto dal nuovo progetto tecnico, dalla possibilità di giocare la Champions League e soprattutto dall’opportunità di lavorare nuovamente con Allegri.

Il matrimonio Vlahovic-Milan non è ancora ufficiale, ma i segnali sono positivi. La Juventus, pur non avendo messo ufficialmente il giocatore sul mercato, è disposta ad ascoltare offerte importanti, soprattutto se funzionali a finanziare altri movimenti in entrata.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a mettere a segno uno dei colpi più clamorosi di questa sessione. Intanto, il nome di Vlahovic-Milan continua a dominare le cronache di mercato e alimentare i sogni dei tifosi rossoneri.