Vlahovic voto 4.5 – «Brancola nel buio»

Chi ha deluso nella sfida tra Roma e Juventus è senza dubbio Dusan Vlahovic, il serbo brancola nel buio e sbaglia tutto.

L’attaccante non trova il guizzo per impensierire i giallorossi ed è sempre chiuso bene dalla difesa, per la Gazzetta dello Sport il voto è da 4.5: «Un tiro nel primo tempo, poi il buio. Smalling gli toglie l’aria, lui gestisce male quasi tutti i palloni che gli capitano».