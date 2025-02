Voti Fiorentina-Inter, i Top e i Flop: Kean da record, Barella quasi si salva, De Gea guarda i cantieri, Frattesi non ha idee

Tutti i voti ed i giudizi della sfida Fiorentina-Inter, terminata con il punteggio di 3-0 in favore del club viola. I dettagli in merito

Fiorentina–Inter è stata la peggiore gara della gestione di Inzaghi e più in generale dei nerazzurri in questo decennio, se è vero che una sconfitta con 3 gol di scarto non capitava da 6 anni, dal maggio del 2019. Al contempo, il successo proietta la Fiorentina a una candidatura per un posto in Champions, ne stabilisce l’ufficialità, avendo raggiunto la Lazio al 4° posto. In attesa della rivincita a parti invertite di lunedì sera, ecco Top e Flop delle due squadre. Fonti La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera.

I TOP

KEAN – 8,5 all’unanimità, è il dominatore assoluto (e a questo punto, con un solo gol da recuperare, può anche aspirare al titolo di capocannoniere). La Gazzetta motiva così la sua esaltante prestazione: «Mezzo voto in meno per il gol fallito nel primo tempo. Eccezionale per protezione della palla, conclusioni, movimenti: prestazione totale». Il Corriere spiega: «Cancella subito l’errore da pochi passi con una gran palla per Dodò. Poi si regala una doppietta spettacolare e per lui storica, dato che raggiunge quota 15 per la prima volta. Fuoriserie».

BARELLA – Indicativo che il Corriere lo salvi con il 6, Gazzetta neanche con quello (5,5) pur considerandolo il meno peggio. Primo giudizio: «Per fare meglio di chi lo precede gli basta poco». Secondo: «Sbuffa mentre si riscalda perché vorrebbe entrare a dare una mano. Quando lo fa ha giusto il tempo di un destro a giro debole».

I FLOP

DE GEA – Lo è nel senso che prende 6 e non deve fare nulla (e quindi non lo è, di fatto). Gazzetta: «Neppure lui poteva immaginare una serata così tranquilla. Attento su Lautaro, preciso in un paio di uscite, il resto è ordinaria amministrazione». Corriere: «A parte un tiro di Lautaro all’inizio, segue soprattutto il cantiere del Franchi».

FRATTESI – 4 all’unanimità. La Rosea: «Un flipper, ma la pallina non va mai a bersaglio. Perde Ranieri sul gol dell’1-0, mai servito sugli inserimenti». Il quotidiano generalista: «Colpito alle spalle da Ranieri non ha il tempo per reagire. La vera delusione è quando c’è da costruire il gioco: senza idee».