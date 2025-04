Voti Inter Cagliari, i Top di Nicola: Augello mancino educato, tra i migliori in A. Piccoli va in gol e poteva farne altri 2

Voti Inter Cagliari, i Top di Nicola: Augello ha un mancino educato, tra i migliori della Serie A. Piccoli va in gol e poteva farne altri 2

Inter-Cagliari ha avuto tutto sommato un copione abbastanza prevedibile. I sardi hanno il rimpianto di avere incocciato in Sommer quando potevano segnare l’1-1 e il merito di avere parzialmente riaperto la gara con la rete di Piccoli, prima che Bisseck la andasse a chiudere definitivamente. Su quali giocatori Davide Nicola può contare maggiormente nel finale di stagione? Ecco i Top di San Siro secondo i principali quotidiani.

AUGELLO – 6,5 all’unanimità. Le diverse motivazioni, a partire da La Gazzetta dello Sport: «Conferma di avere uno dei piedi mancini più educati della A. Il suo cross per il gol di Piccoli restituisce speranza. E non è l’unica buona assistenza del suo match». Il Corriere dello Sport: «Sinistro di lusso: catapulta il pallone sulla testa di Piccoli, per il sesto assist del campionato». Conferma il Corriere della Sera: «L’assist vincente arriva per Piccoli a inizio ripresa: sesto stagionale».

PICCOLI – Nel suo caso c’è un 7 e due voti come il compagno che lo ha ispirato. A dargli di più è il quotidiano generalista: «Si fa ipnotizzare da Sommer sciupando la palla del possibile 1-1. Poi però si fa perdonare surclassando Carlos Augusto e dimezzando le distanze». Per La Gazzetta dello Sport il giudizio è questo: «Spreca il possibile 1-1, ma riapre il match sul 2-0 e De Vrij gli scrosta un gol sulla linea di porta. Lotta continua, gran bel centravanti». Chiude il Corriere dello Sport su concetti simili: «Spreca davanti a Sommer la chance dell’1-1. Si riscatta nella ripresa, con l’incornata che accorcia la distanze. Mentre De Vrij gli cancella la stoccata che poteva riaprire nuovamente i giochi».