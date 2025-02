Voti Inter-Lazio, Inzaghi e Baroni si comportano meglio dei loro giocatori. Simone è ingordo, Marco comanda il gioco ma in difesa ha seri problemi

Voti Inter-Lazio, il giudizio su Simone Inzaghi e Marco Baroni dopo la vittoria dei nerazzurri per 2-0. Tutti i dettagli in merito

Inter–Lazio è stato un altro capitolo della sfida tra i due tecnici. Al di là del risultato, 2-0 per i nerazzurri, in quali proporzioni e sulla base di quali elementi Simone Inzaghi ha sconfitto Marco Baroni? Ecco voti e giudizi di due quotidiani.

SIMONE INZAGHI – La Gazzetta dello Sport premia la sua condotta con un 7 in pagella, mezzo voto in più di quanto attribuito alla prestazione della squadra. Ecco la motivazione: «Rivincita con il Milan voluta e conquistata, anche con i giusti ragionamenti di turnover in ottica Napoli. Squadra mai in vera sofferenza: aprile diventa un mese intasato, ma un top team ragiona così». Stesso voto da parte del Corriere della Sera: «Contro il suo passato ottiene il pass per le semifinali e per altri due derby. L’ingordo Simone vuole tutto».

MARCO BARONI – Anche nel suo caso secondo il quotidiano sportivo l’allenatore è meglio del comportamento dei suoi giocatori. La Lazio prende 5,5, il tecnico viene salvato con la sufficienza: «La Lazio gioca per tutta la gara alla pari con l’Inter, mettendola anche in difficoltà. Il piano partita era giusto. La squadra paga certe fragilità difensive che sono però una (brutta) costante di questa stagione». Non è d’accordo il giornale politico, che lo abbassa al 5,5: «La Lazio per lunghi tratti comanda il gioco però sbatte su Martinez. E sul rigore lascia troppo spazio all’ex Correa».