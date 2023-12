VOTI – La credibilità europea del Bologna è di tanti giocatori

Tutti i numeri e le statistiche sui protagonisti dello splendido inizio di Serie A del Bologna di Thiago Motta

L’ultima gara vinta, l’1-0 sull’Atalanta, ha messo in mostra una serie di giocatori che, stando almeno ai giudizi della critica, hanno disputato la loro migliore prestazione in questa stagione. L’elenco è nutrito: Skorupski, Calafiori, Freuler e Ferguson, ognuno a suo modo è riuscito a fare la differenza e a rafforzare ancora di più la credibilità europea del Bologna.

Quanto a Zirkzee, colpisce la costanza di un rendimento ad altissimo livello, materializzatosi stavolta in un pallone splendido per Fabbian, che non è riuscito a trasformarlo in gol.