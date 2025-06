Voti Psg Inter: Luis Enrique è la perfezione. Adesso è più avanti lui di Pep Guardiola. Perché i francesi hanno meritato di alzare la Coppa

Voti Psg Inter: Luis Enrique perfetto. Adesso è davanti a Pep Guardiola. Perché i francesi hanno meritato di alzare la Coppa a Monaco

Alla fine del 5-0 sull’Inter, Luis Enrique ha espresso tre concetti forti. Il primo sul significato storico di quanto fatto: «La cosa più importante è che abbiamo provato a tracciare un nuovo percorso, ripartendo con un progetto diverso, con giocatori di alto livello ma da far crescere, tutti sono cresciuti e ora tutti giocano alla grande». Il secondo specifico sull’incontro: «Di solito in finale le partite non sono belle, invece, abbiamo giocato bene una finale contro una squadra forte come l’Inter, cito Dembélé perché ha fatto una grande partita anche in fase difensiva, l’atteggiamento è stato fondamentale, siamo stati bravissimi». Infine ha spiegato come abbia preparato questa finale capolavoro: «Questa settimana la mia preoccupazione maggiore era gestire la tensione e la pressione della città e della società che ancora non aveva vinto questo trofeo, ho cercato di abbassare la tensione proprio per far esprimere al meglio i nostri giocatori».

I voti odierni della stampa italiana rendono merito a quanto fatto con voti che sfiorano o toccano la perfezione.



CORRIERE DELLA SERA – voto 9: «I parigini hanno inventato la Coppa Campioni ma ci voleva questo visionario asturiano per riportarla a casa con il primo storico successo. Meritata per il cammino e per come stravince la finale».

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 10: «Disegna la partita perfetta. Le chiavi: le pressioni alte, le rotazioni continue, le posizioni mai fisse e sempre mutanti. Oggi Lucho è più avanti di Guardiola».