VOTI&STATS – Il tridente della Juve: Di Maria bene, Chiesa sufficiente, Vlahovic malino

I voti del tridente della Juve contro la Fiorentina: promosso Di Maria, sufficienza per Chiesa, rimandato invece Vlahovic

Il tema principale di Juventus-Fiorentina era come si sarebbe comportato il tridente bianconero. Anche per capire se Di Maria, Chiesa e Vlahovic possano essere funzionali per gli impegni europei che inizieranno giovedì contro il Nantes all’Allianz Stadium. Com’è stata giudicata la prestazione dell’argentino, dell’italiano e del serbo? Scegliamo come terreno d’indagine il voto e il giudizio di un quotidiano sportivo e uno generalista: La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera.

DI MARIA – Decisamente promosso (ma forse prescinde d+al tridente, è un periodo che Angel funziona). La Gazzetta gli dà 6,5: «Dal suo piede l’assist d’artista a premiare l’inserimento di Rabiot. Un paio d’altre giocate d’alto bordo. Emana un’eleganza innata. Se fosse continuo, non ci sarebbe partita». Per il Corriere della Sera merita mezzo voto in più: «Da Cavalcata delle Valchirie, ogni volta che s’invola: l’assist, non banale, per Rabiot e altre giocate di lusso. Due gol e due assist nelle ultime 8 reti bianconere».

CHIESA – Unanimità di vedute, Federico sta sul 6, motivato così dalla Rosea «Prestazione all’insegna del sacrificio, tra fascia e interno, perché sì, a un certo punto della ripresa, finisce nel calderone delle terre di mezzo, a battersi come un mediano». Il Corriere sottolinea invece che «Dentro ha il turbo, che non sempre riesce a mettere sull’erba».

VLAHOVIC – Sufficiente e no. Il giornale rosa lo salva con un 6 grazie a un gesto tecnico che non è entrato nel tabellino della partita: «Sarebbe da 5 massimo 5,5, ma segna un bel gol, che gli annullano per questione di centimetri. Il gesto tecnico però rimane tale e vale almeno la sufficienza». Non basta per il quotidiano politico, che lo rimanda con un 5,5: «Patisce la pressione degli ex compagni; e il fuorigioco automatico gli cancella un gran gol».

Nessuno dei 3 ha predominato con la palla ai piedi. Il numero dei passaggi e la percentuale in relazione al volume complessivo del gioco della squadra, dice che Di Maria è il più coinvolto (ma non più di Szczesny!), Chiesa di meno e Vlahovic meno della metà del compagno.

