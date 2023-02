VOTI&STATS – Juventus-Nantes, Di Maria ovunque, Chiesa a sinistra, Vlahovic in area

Tutti i dati e le statistiche sulla sfida tra Juventus e Nantes, gara d’andata degli spareggi di Europa League

Juventus-Nantes ha fatto dibattere molto a fine gara, con la consueta querelle sul corto muso, gli 1-0 e via discorrendo quando Allegri si presenta a microfoni a fine partita, ancor più quando non vince. Ma come si è comportato in versione europea il tridente? Proviamo a vedere le zone di campo e i giudizi ricevuti dai 3 giocatori mischiando le valutazioni del Corriere della Sera e de La Gazzetta dello Sport.

DI MARIA – Prestazione da 7 da migliore in campo. Si parla di lui come dell’uomo che «strofina la lampada d’Aladino» e dal quale scaturiscono meraviglie, oppure come di un «romanzo d’avventura», scritto nel primo tempo quando ha illuminato il gol – per l’appunto – che ha visto in azione l’intero tridente. Che sia libero di agire a suo piacimento lo testimonia la partizione dei palloni giocati. Su 10 zone di campo, in ben 4 ha percentuali da doppia cifra. Ed è rilevante come su 12 dribbling tentati gliene siano riusciti ben 7, più della metà.

CHIESA – Gara da 6,5, nella quale fa l’assist per l’1-0 di Vlahovic e colpisce una clamorosa traversa con tanto di rimbalzo anche sul palo. Allegri gli chiede ripiegamenti indietro, definiti dal Corriere «chilometrici ripiegamenti». I dati dicono che in fase di possesso tocca praticamente un pallone su 2 sulla fascia sinistra e in zona avanzata, ma non è banale la quantità di giocate che fa sulla trequarti. La tigna lo porta a ingaggiare 4 duelli difensivi e li vince tutti.

VLAHOVIC – Anche lui è promosso col 6,5. Come già col Villarreal l’anno scorso, segna in fretta alla prima gara europea a eliminazione diretta. Terzo gol in altrettante partite, piace anche la «tanta lotta». Ovviamente tratta il pallone in area di rigore il doppio di Chiesa e il triplo di Di Maria. Numericamente, la cosa più rilevante – anche se non è servita a molto – è che si sia aggiudicato 4 duelli aerei su 5.