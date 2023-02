VOTI&STATS – Milan, è tornato il Theo Hernandez d’inizio stagione

Theo Hernandez ha giocato la sua migliore prestazione in questo 2023: i voti della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera a confermarlo

Ha giocato 21 partite delle 24 in campionato. E quella di ieri per Theo Hernandez è stata la migliore. Probabilmente così fondamentale per la squadra non lo si era mai visto lungo questa stagione, se non in Champions League in occasione del poker rifilato a San Siro allo Salisburgo. In quel caso l’esterno rossonero aveva colpito un palo e aveva partecipato alla creazione di almeno 5 occasioni da gol. Ieri il Milan ha confermato quanto di buono si era visto nell’ultimo periodo, vincendo e lasciando la porta nuovamente difesa da Maignan imbattuta. Ma Theo non era stato ancora all’altezza di quanto si era visto nel corso della prima parte della stagione. Anzi, si può dire che si sia riconnesso proprio con la gara d’andata a Bergamo, alla seconda giornata, quando era stato la scintilla che aveva acceso i suoi. Come tanti reduci dal Qatar, dove le energie fisiche de mentali impiegate sono state tante, il francese ci ha messo un po’ a rimettersi in moto e ieri si è visto quanto sia importante per Pioli.

Nel campionato 2022-23, come si vede dal campo, Theo Hernandez è il solito macinatore di chilometri sulla fasce e c’è quasi un’equivalenza tra i palloni toccati nella propria metà campo e quelli leggermente superiori in quella avversaria, con un interessante quasi 10% sulla trequarti in zona centrale a conferma della quantità di funzioni che sa interpretare al di là del ruolo di partenza.

I giudizi di ieri lo eleggono a migliore in campo per i due quotidiani milanesi, con il distinguo nel voto in pagella

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 7,5: «Incubo della Dea: dal coast to coast di maggio alla stoccata volante di ieri. Trequartista, esterno, mediano: per Gasp è illeggibile».

CORRIERE DELLA SERA – voto 7: «Caricare, puntare, fuoco. Il gol è una fucilata. E con la sua posizione manda in tilt l’Atalanta. Arma tattica».