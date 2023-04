VOTI&STATS – Milan Napoli, urge Osimhen: bocciati tutti gli attaccanti di Spalletti

Tutti i numeri dell’attacco del Napoli nella sfida di San Siro contro il Milan per l’andata dei quarti di Champions

Non sono mancate le occasioni al Napoli per andare a bersaglio a San Siro, sin dal primo minuto con Kvaratskheila. Ma è indubbio che senza Osimhen è tutto un altro mondo. Del resto, i numeri maturati fin qui in Champions League denunciano apertamente l’emergenza in cui si trova Spalletti per la gara di ritorno.

La media gol degli attaccanti partenopei in Europa certifica che ieri non solo è mancato il bomber nigeriano, uno che va a segno poco meno di una volta a gara. Ma anche l’assenza di Simeone è da considerarsi grave e la condizione non perfetta di Raspadori è qualcosa che va corretta per il ritorno. Più di Kvara, finora, in sede internazionale si è fatto valere come goleador Zielinski e al Maradona ci sarà bisogno di una gara più sostanziosa di quella vista ieri. Proviamo a capire come si è comportato il tridente azzurro di partenza, utilizzando i voti de La Gazzetta dello Sport e de Il Mattino, quotidiano della città che fra 5 giorni ospiterà l’attesissima sfida di ritorno.

LOZANO – Bocciato senza discussioni. Unanimità in consiglio di classe: La Gazzetta vota 5 scrivendo che «si vede proprio poco». Il Mattino conferma, lo definisce il flop della serata, scrive che è stato «irritante» e spiega: «Affonda dal lato di Theo: lo insegue con dedizione ma deve spingere e non lo fa quasi mai».

ELMAS – Quasi salvato da Napoli con un 5,5, tenendo conto che ha colpito la traversa. Il peggiore per Milano, invece, che gli dà dell’«anonimo» e del «falsissimo centravanti».

KVARATSKHEILA – «Se prende palla il Napoli s’accende», scrive La Gazzetta, ma il 5,5 è dato dal non vedersi mai «lo spunto definitivo». Stessa pagella de Il Mattino, con la pesantezza del gol divorato a inizio gara che avrebbe determinato una trama tutta diversa.

RASPADORI – 5,5 dal giornale partenopeo e 5 dalla Rosea. Diverso il voto ma comune la constatazione che avrebbe potuto fare ben poco nel momento in cui la squadra è rimasta in 10 per l’espulsione di Anguissa.