VOTI&STATS – Napoli Milan: azzurri scarichi, troppi contrasti persi

Tutti i numeri sulla sfida del Maradona tra Napoli e Milan, terminata con il punteggio di 4-0 per i rossoneri

I numeri possono anche non dire tutto di una gara o anche essere ingannevoli perché vanno a certificare la quantità e non l’efficacia delle giocate Se uno cercasse d’indovinare il risultato osservando le statistiche di Napoli-Milan non potrebbe sospettare lo 0-4 finale. Gli azzurri, infatti, chiamati a una partita in rimonta a metà del primo tempo, con già 2 gol da recuperare, il gioco lo hanno espresso sotto il profilo del volume. Oltre ad avere perso meno palloni in un quadro di possesso a favore dei capoclassifica, i rossoneri hanno prevalso in sole due voci: i contrasti vinti e la riuscita dei lanci lunghi. Due situazioni che comunque hanno avuto un certo peso nella storia del match.

Quali le responsabilità di Spalletti? Andiamo a radiografarle attraverso i voti diversi di due testate dati al mister che comunque diventerà campione d’Italia, ma che qualche sicurezza per l’Europa potrebbe averla persa.

CORRIERE DELLA SERA – voto 5. «Napoli irriconoscibile, lento e prevedibile, scarico e senza idee. In campionato, per la classifica, non cambia granché. Ma deve essere una lezione per la Champions».

CORRIERE DELLO SPORT – voto 4,5. «La partita peggiore della sua gestione, nella serata peggiore possibile: Osimhen infortunato, lo stadio muto in protesta contro De Laurentiis e la squadra tramortita. Una debacle più che una sconfitta, un incubo nel bel mezzo di una marcia da sogno. Una storia brutta da dimenticare e cancellare in meno di dieci giorni: il 12 e il 18 aprile ci sono i quarti di Champions. Con il Milan».

C’è qualche giocatore che è riuscito a salvarsi dal crollo? Assolutamente no, ed è più che comprensibile che non venga dato neanche un 6 in pagella in una disfatta di queste proporzioni. Nel quadro delle insufficienze, il quotidiano milanese individua in Kvaratskheila il meno colpevole perché «ogni volta che acchiappa la palla, è il panico». Per la testa sportiva diretta da Ivan Zazzaroni invece è Meret a fare «quel che po’» nonostante le 4 reti incassate.