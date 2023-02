Voti&Stats – Sampdoria, si salva tutta la squadra o solo la metà?

Sampdoria, dopo la sconfitta dell’Olimpico della Lazio chi è che si salva? Un’analisi di due dei principali quotidiani

Che la Lazio abbia battuto la Sampdoria non è una grande notizia, ovviamente. Che lo abbia fatto invece solo grazie ad una prodezza di Luis Alberto e a 10 minuti dalla fine traduce un atteggiamento positivo da parte della squadra di Stankovic. Che nei giudizi odierni della critica sportiva, è stato come il mister di una squadra «orgogliosissima», «organizzata e combattiva». E, aggiungiamo con il supporto dei dati statistici, ovviamente inferiore all’avversario, ma non priva di segnali importanti, come il dato del possesso palla della ripresa, assolutamente pari dopo la netta superiorità dei padroni di casa nella prima frazione di gioco.

Più difficile comprendere il piano delle valutazioni individuali. Prendendo due quotidiani sportivi, nessuno ha attribuito un 7 a uno dei giocatori blucerchiati. Ma è netta la differenza di vedute: il Corriere dello Sport premia con la sufficienza (dal 6 al 6,5) 10 dei 13 giocatori scesi in campo, forse per indurre una lettura che va ad assolvere un po’ le difficoltà della Lazio nel superare l’ostacolo. A Milano, invece, La Gazzetta dello Sport non va oltre il “salvataggio” di 5 componenti. Ecco le differenze più significative:



NUYTINCK – Il Corriere lo considera meritevole del 6: «Sentinella dedicata a Immobile, l’ha costretto a sparacchiare. Anticipi attenti, anche quelli spericolati. Corta la respinta sull’eurogol di Luis». La Gazzetta lo boccia con un inequivocabile 5 per colpa proprio dell’episodio decisivo: «Prova di sostanza rovinata dalla palla rinviata male e “addomesticata” per il gol di Luis Alberto».

AMIONE – Anche su di lui giudizi antitetici. Da Roma lo considerano tra i più positivi col 6,5: «Sporca il primo tiro di Pedro. Ampia gamma di soluzioni a contrasto. Anticipi con gli arpioni, scatti in velocità». A Milano invece è 5,5: «E Con le buone e con le cattive spezza parecchie trame, ma nella mezzora finale cede pure lui».

LAMMERS – Il quadro si capovolge con lui. La Gazzetta gli dà 6: «S Si fa apprezzare per il lavoro di tamponamento. Ci prova in un paio di circostanze». Il Corriere lo boccia col un voto in meno: «Mollezza al tiro nel primo tempo. Poco meglio nel secondo, iniziato con un’incornatina».

GABBIADINI – Con lui si ripristina la lettura tradizionale. Sufficiente per il Corriere: «Suggeritore e recuperatore di palloni. Sua l’apertura calibrata che spalanca l’area della Lazio a Cuisamce (poi murato). Tre tiri, uno nello specchio». In totale disaccordo la Gazzetta: «Ha la palla giusta a metà ripresa, la spreca male. Può far meglio anche su un colpo di testa».