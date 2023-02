VOTI&STATS – Torino Cremonese, Schuurs è ok, gli altri dividono

Il Torino di Ivan Juric può essere soddisfatto del pareggio 2-2 contro la Cremonese. Ecco le pagelle e cosa ne pensa l’allenatore

Possesso palla superiore in maniera evidente, 4 conclusioni in più complessivamente e una media alta di precisione nel trovare lo specchio della porta. Ma può il Torino essere soddisfatto del pareggio 2-2 con la Cremonese?

La risposta l’ha fornita Ivan Juric a fine partita: «Credetemi, sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, hanno fatto tutti una grandissima partita. Dentro di me sono stra-soddisfatto per come i ragazzi si allenano e rispondono alle sollecitazioni».

Ma come stanno i granata sul piano individuale, nella gara precedente al derby, la sfida più sentita dell’anno? La risposta più efficace la andiamo a cercare nei due quotidiani di Urbano Cairo, generalmente piuttosto positivi nei confronti della squadra del loro datore di lavoro (tanto da scrivere sulla prima pagina della Rosea di «Toro bello a metà»). Osservando le pagelle, andiamo a veder le differenze di vedute sul merito delle prestazioni di alcuni singoli.

DJIDJI – Bocciato, ma a differenza di Vojvoda che prende un 5 da entrambi, la Gazzetta è più morbida dandogli un 5,5: «Un tempo in controllo, pure apprezzabile nella manovra. Sul pari della Cremonese è tremebondo sul rimpallo da cui nasce il gol».

SCHUURS – Sufficiente per il quotidiano sportivo, l’olandese piace maggiormente al Corriere che lo premia con il 6,5 lodandone «Una superiorità così netta che fa sembrare tutto troppo semplice».

AINA – Nel collegio dei docenti è il giocatore che spacca. La Gazzetta lo salva col 6 perché «E’ una delle principali fonti di gioco del Toro nel primo tempo», pur ammettendo che «Nella ripresa soffre il rientro di Valeri». Il Corriere sottolinea la sua responsabilità su un gol grigiorosso, dove perde il pallone.

SINGO – Sull’autore del gol che è valso il 2-2 c’è la più profonda differenza di vedute. La Gazzetta dello Sport, che non regala un 7 a nessuno e che ritiene migliore in campo Sanabria, non va oltre il 6 vedendo il suo exploit offensivo come un bilanciamento di un errore precedente: «É spaesato quando si vede arrivare Valeri in corsa che piazza il raddoppio. Si fa perdonare con il 2-2». Per il Corriere della Sera invece è l’unico che merita il 7: «Subito un cross per Sanabria, poi il gol del 2-2 con freddezza, potenza e precisione. Lui è pronto per il derby».