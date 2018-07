Vrsaljko-Inter: si tratta. L’Atletico Madrid è a Milano

Il terzino destro Sime Vrsaljko primo obiettivo per la fascia destra dell’Inter. L’Atletico Madrid è arrivato a Milano: si tratta?

L’Inter continua a lavorare per riportare in Italia Sime Vrsaljko. Il laterale destro dell’Atletico Madrid è il primo nome per rimpiazzare Joao Cancelo, tornato al Valencia perché non riscattato dai nerazzurri e ceduto poi alla Juventus. Il croato sta disputando un buon Mondiale e questo non facilita le trattative con l’Atletico Madrid. Al momento ballano 5 milioni tra domanda e offerta con i nerazzurri che hanno messo sul piatto 20 milioni di euro e con i Colchoneros che non intendono scendere sotto il muro dei 25 milioni.

Il direttore sportivo dell’Atletico Madrid è sbarcato a Milano per trattare, con ogni probabilità, l’accordo con il Milan per Nikola Kalinic, uno degli obiettivi di Simeone per l’attacco. Ma non solo. Nel viaggio milanese dei Colchoneros potrebbe essere in agenda anche un appuntamento con Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, rientrato a Milano ieri in serata, dopo aver assistito al primo allenamento della stagione ad Appiano Gentile. Al momento, come detto, non c’è accordo tra Inter e Atletico, non solo sul prezzo ma anche sulle modalità del trasferimento con il club spagnolo che vuole chiudere con un prestito con obbligo mentre l’Inter vuole fare l’operazione solo in prestito con diritto di riscatto.