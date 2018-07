L’Inter pensa sempre al nuovo terzino da regalare a Spalletti. Vrsaljko è in pole ma non mancano le alternative: i nomi

Non c’è solo l’Inter su Sime Vrsaljko. Il terzino destro croato classe ’92 fa gola anche al Napoli che ha già avviato i contatti con l’agente. Il preferito degli azzurri rimane Lainer ma il Salisburgo sembra aver alzato un muro invalicabile per il club di Aurelio De Laurentiis che ha così deciso di riversare i suoi interessi sul giocatore dell’Atletico Madrid. L’ex terzino destro di Sassuolo e Genoa, reduce dalla finale persa al Mondiale contro la Francia, può lasciare i Colchoneros.

L’Atletico non lo ha ufficialmente messo sul mercato ma è disposto a parlarne ma solo a una condizione, ovvero solo per un trasferimento a titolo definitivo (al limite in prestito con obbligo di riscatto). L’Inter ha messo Sime Vrsaljko in cima alle preferenze ma non può chiudere l’accordo con obbligo di riscatto per via del Fair Play Finanziario ma vuole impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Le alternative portano sempre a Darmian e Zappacosta. Attenzione però all’inserimento del Napoli che potrebbe scombussolare i piani del club nerazzurro. Anche il Napoli di Ancelotti è sulle tracce di Sime Vrsaljko.