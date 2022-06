Wenger: «Se Mbappe fosse nato in Camerun non sarebbe diventato così»

Parole molto gravi quelle di Arsene Wenger su Mbappe, pronta la risposta della CONMEBOL: «parole molto sfortunate»

Parole molto gravi quelle di Arsene Wenger di qualche giorno fa su Mbappe. Di seguito le sue parole.

«Kylian Mbappé ha origini africane, ma si è allenato in Europa. Se fosse nato in Camerun, non sarebbe diventato questo giocatore. C’è l’Europa e il resto del mondo, e il resto del mondo ha bisogno di aiuto, altrimenti perderemo troppo talenti».

LA RISPOSTA DI CONMEBOL – «La CONMEBOL respinge e condanna le parole molto sfortunate dell’alto funzionario della Fifa, vicinissimo alla presidenza dell’ente. Noi sudamericani conosciamo molto bene e in prima linea questo tipo di atteggiamento che nasce dalla convinzione che il mondo inizia e finisce in Europa. Il talento, lo spirito di sacrificio e il desiderio di eccellere dei giocatori africani e sudamericani devono essere apprezzati e rispettati».