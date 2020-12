West Bromwich Albion, esonerato Slaven Bilic. Il comunicato

Il West Bromwich Albion comunica l’esonero di Slaven Bilic. Il tecnico paga il penultimo posto in classifica dopo il pareggio con il Manchester City

«Il West Bromwich Albion si è oggi separato dall’allenatore Slaven Bilić. Anche gli Assistant Coaches, Dean Računica e Danilo Butorović, e il First Team Coach Julian Dicks hanno lasciato il club con effetto immediato. I Baggies sono attualmente diciannovesimi nella classifica di Premier League con sette punti in13 partite. Albion desidera ringraziare Slaven e il suo staff di allenatori per i loro sforzi nel raggiungere la promozione della scorsa stagione e augura loro ogni bene in futuro. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento».