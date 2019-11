West Ham e Iron Maiden: la collaborazione che non ti aspetti – VIDEO

Musica e calcio non sempre vanno di pari passo, soprattutto se si parla di heavy metal. Ma questa volta le cose coincidono. Il West Ham e gli Iron Maiden, infatti, si sono uniti per dar vita ad una maglia che fonda i due mondi.

Il fondatore della band, Steve Harris e David Zabaleta del West Ham hanno collaborato per creare questa particolare casacca, andata sold out in poche ore.

Announcing ‘Die With Your Boots On’… a unique collaboration between Maiden and @WestHam

The new home kit is available to order now – https://t.co/96NTHdKmHJ#IronMaiden #WestHam #DieWithYourBootsOn #Football #UpTheIrons pic.twitter.com/PTv95BxD06

— Iron Maiden (@IronMaiden) November 29, 2019