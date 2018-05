La Roma potrebbe cedere Radja Nainggolan. Il club giallorosso ha messo nel mirino Jack Wilshere per rimpiazzare il Ninja

La Roma lascerà andare Radja Nainggolan? Il centrocampista, non convocato dal Belgio per il Mondiale in Russia a causa di alcune divergenze con il commissario tecnico (i problemi riguarderebbero lo stile di vita del Ninja, spesso sopra le righe, e non questioni di natura prettamente calcistica), potrebbe lasciare la Roma a fine stagione. Secondo La Repubblica, il belga può cambiare aria in estate e la Roma può puntare su Jack Wilshere.

Nelle prossime settimane potrebbe esserci una nuova cessione illustre in casa Roma. Il giocatore ha sempre dichiarato di trovarsi bene nella Capitale ma la Roma potrebbe lasciarlo andare. Il club giallorosso avrebbe però già pronta l’alternativa: nel mirino c’è Jack Wilshere, centrocampista classe 1990 in scadenza con l’Arsenal. Il giocatore non ha rinnovato. Emery sarà il nuovo allenatore dei Gunners e l’inglese prenderà una decisione definitiva sul suo futuro dopo una chiacchierata con il nuovo allenatore.