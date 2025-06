Wirtz l’uomo dei record: 150 milioni per essere il più pagato del calcio tedesco: parte l’asta

Florian Wirtz al centro di un’asta di mercato tra Liverpool e Bayern Monaco: la famiglia del calciatore vuole però un’offerta da record

Florian Wirtz, il talento ventiduenne del Bayer Leverkusen, è al centro di un’asta internazionale che potrebbe stabilire un nuovo record di uscita dalla Bundesliga. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, dopo aver rifiutato l’offerta del Bayern Monaco, la famiglia Wirtz – che gestisce direttamente gli affari del giocatore – ha declinato anche la proposta da 135 milioni del Liverpool, ritenuta troppo bassa rispetto alla richiesta di almeno 150 milioni. Il Leverkusen, che nel 2020 riuscì a spuntare un affare da 100 milioni con il Chelsea per Kai Havertz, non sembra intenzionato ad accettare contropartite tecniche. Se la trattativa con i Reds dovesse andare in porto, Wirtz supererebbe il precedente record di Ousmane Dembélé, acquistato dal Barcellona nel 2017 per 148 milioni complessivi.

Ma Wirtz non è solo una questione di milioni: in patria è considerato il talento più promettente della prossima generazione, al pari di Jamal Musiala. Già sbocciato in nazionale prima ancora dell’esplosione del Leverkusen targato Xabi Alonso, è un giocatore duttile, capace di agire da trequartista, esterno, centravanti o falso nove con la stessa efficacia. Il CT Julian Nagelsmann lo utilizza con totale libertà, riconoscendone l’intelligenza tattica e l’altruismo in campo. Descritto da Rudi Völler come “un classico giocatore da strada” con dribbling, visione e resistenza, Wirtz salterà le finali di Nations League senza il compagno Musiala, ma avrà comunque l’occasione di confermarsi davanti ai suoi futuri tifosi, probabilmente in Premier League. Secondo Hansi Müller, è il tipo di fuoriclasse capace di cambiare da solo l’inerzia di una partita, un profilo che secondo la Rosea l’Inter ha seguito ma considerato economicamente irraggiungibile.