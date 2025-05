Wirtz Bayern Monaco, fumata bianca vicina! Accordo trovato per l'acquisto e investimento a tre cifre. L'indiscrezione - Calcio News 24

Wirtz Bayern Monaco, accordo trovato per l’acquisto del centrocampista offensivo del Leverkusen. Affare addirittura da 100 milioni di euro

Affare di mercato clamoroso per quanto riguarda il calcio estero. Secondo quanto riportato dal giornalista del Bild Falk, il trequartista Wirtz del Leverkusen è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco: nel mezzo anche 100 milioni di euro che i bavaresi sono pronti ad investire.

Wirtz Bayern Monaco – Esclusiva. Il Bayern Monaco e Florian Wirtz (22) hanno trovato un accordo per il trasferimento! Il Bayern Monaco vuole offrire al Leverkusen 100 milioni di euro per quest’estate. Wirtz aspetterebbe il Bayern Monaco fino al 2026 se non si raggiungesse un accordo. Wirtz ha un contratto con il Leverkusen fino al 2027