Wirtz al Bayern Monaco? Hamann frena gli entusiasmi: «Non è quello che serve ai bavaresi»

Florian Witz al Bayern Monaco? Didi Hamann frena gli entusiasmi dei bavaresi: le ultime sul futuro del fantasista del Bayer Leverkusen

Nonostante il forte interesse del Bayern Monaco per Florian Wirtz, Didi Hamann frena gli entusiasmi: secondo l’ex centrocampista e attuale opinionista di Sky Sport DE, l’eventuale arrivo del talento del Bayer Leverkusen non risolverebbe i problemi della squadra. Hamann ritiene che i bavaresi debbano piuttosto rinforzarsi a centrocampo, soprattutto sul piano difensivo, dove la coppia Kimmich-Goretzka non garantisce più affidabilità. Anche un nuovo difensore centrale, secondo lui, sarebbe una priorità più urgente rispetto all’assalto a Wirtz.

Hamann mette inoltre in dubbio la compatibilità tattica tra Wirtz e Musiala, pur riconoscendo il talento di entrambi. «Ho grandi dubbi sul fatto che funzionerebbero bene insieme», ha dichiarato, ribadendo come i titoli si vincano soprattutto con una solida fase difensiva. Wirtz, che ha un contratto con il Leverkusen fino al 2027, è comunque nel mirino anche di Real Madrid e Manchester City, ma sta prendendo tempo su un eventuale rinnovo con le Aspirine.