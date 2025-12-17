Women’s Champions League: oggi si chiude la fase campionato! La Juventus sogna l’accesso diretto ai quarti di finale, la Roma per chiudere bene il suo percorso

Women’s Champions League: oggi si chiude la fase campionato! Bianconere a un passo dall’accesso diretto ai quarti di finale, giallorosse già fuori

Questa sera cala il sipario sulla fase a campionato della Women’s Champions League e per la Juventus Women l’appuntamento è di quelli da non fallire. Le bianconere, già certe del passaggio del turno, ospitano il Manchester United Women all’Allianz Stadium con un obiettivo chiaro: provare a chiudere tra le prime quattro e staccare il pass diretto per i quarti di finale, evitando il turno intermedio.

La classifica rende la sfida ancora più affascinante. La Juventus ha un solo punto di vantaggio sulle inglesi, che sognano il sorpasso proprio nello scontro diretto. Un match di alto profilo europeo che si spera possa essere accompagnato anche da una cornice di pubblico importante, degna del palcoscenico.

Juventus Women, vittoria necessaria ma non decisiva

Una vittoria contro il Manchester United potrebbe non bastare alle ragazze bianconere. La Juventus, infatti, è attualmente a pari punti con Real Madrid Women e Bayern Monaco Women, entrambe impegnate in gare sulla carta favorevoli. Le spagnole affronteranno il Twente, già eliminato, mentre le tedesche ospiteranno il Valerenga davanti al proprio pubblico.

Questo scenario obbliga la squadra juventina non solo a cercare i tre punti, ma anche a guardare con attenzione ai risultati sugli altri campi. L’obiettivo resta comunque alla portata: chiudere nel gruppo di testa significherebbe compiere un ulteriore passo nella crescita europea del club.

Roma Women, ultima chance per chiudere con dignità

Situazione completamente diversa per l’altra italiana in corsa. La Roma Women, allenata da Luca Rossettini, è già matematicamente eliminata dalla competizione e questa sera affronterà il St. Pölten con un traguardo minimo ma significativo: evitare l’ultimo posto nel girone e conquistare la prima vittoria stagionale in Champions League, preliminari esclusi.

Per le giallorosse sarà soprattutto un test d’orgoglio e un’occasione per chiudere l’avventura europea con un risultato positivo, dopo una fase a campionato complessa e avara di soddisfazioni.

La serata di Champions League femminile promette quindi emozioni contrastanti per le italiane: da un lato la Juventus Women che sogna un traguardo prestigioso, dall’altro la Roma Women chiamata a salutare l’Europa con dignità.