Xabi Alonso Real Madrid, accordo fino al 2028! Il tecnico ha già comunicato la decisione ai suoi giocatori: il comunicato del Bayer

Xabi Alonso Real Madrid, accordo raggiunto fino al 2028! Comunicata la decisione del tecnico ai giocatori del Bayer: i dettagli e le ultime

Secondo quanto riportato dalla Bild, Xabi Alonso è pronto a lasciare il Bayer Leverkusen per diventare il nuovo allenatore del Real Madrid, con un contratto fino al 2028. Non ci sono più dubbi, si attende solo l’ufficialità. Questa mattina, scrive il quotidiano tedesco, Alonso avrebbe comunicato ai suoi giocatori che non guiderà la squadra nella prossima stagione. Dopo più di due anni e mezzo insieme, le strade del Bayer Leverkusen e dell’allenatore Xabi Alonso si separeranno. Il club, campione di Germania, vincitore della Coppa e della Supercoppa nel 2024, ha accolto la richiesta dello spagnolo di risolvere anticipatamente il contratto, inizialmente valido fino all’estate 2026, al termine di questa stagione. Lo riporta il sito del club tedesco.

Per Alonso, l’addio a Leverkusen segna la conclusione di un primo capitolo straordinario della sua carriera da allenatore: «Sono profondamente grato al Bayer 04 Leverkusen, ai miei giocatori, allo staff, a tutti i dipendenti del club e, soprattutto, ai fantastici tifosi. Il nostro successo è stato il frutto di un incredibile lavoro di squadra».

L’accordo è già stato raggiunto da tempo, ma Xabi Alonso prenderà ufficialmente le redini del Real Madrid solo tra qualche settimana, probabilmente dopo il Mondiale per Club. Il 25 maggio segnerà la fine di un’era gloriosa per i Blancos, con l’addio di Carlo Ancelotti, aprendo così un nuovo capitolo sotto la guida dell’ex tecnico del Bayer Leverkusen.