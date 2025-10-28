Xabi Alonso si gode la vittoria, ma Real Madrid-Barcellona non è stata esente da polemiche. Ecco perché - Calcio News 24

Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, si gode la vittoria ma ancora contro il Barcellona continuano le polemiche

Le conseguenze del Clásico sono sempre pesanti, come ha ricordato Xabi Alonso dopo la vittoria del suo Real Madrid. Ne è ben consapevole anche Joan Laporta, che ieri mattina si è recato al centro sportivo del Barcellona per dare il suo sostegno morale alla squadra dopo la sconfitta al Bernabéu. Il presidente catalano sa che non è solo una partita, ma un “colpo all’anima” oltre che alla classifica, che ora vede il Real a +5 e l’Atlético di nuovo a -3, dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Betis Siviglia.

Vinicius e Yamal sotto accusa: un Clásico “macchiato”

A infiammare i riflettori del big match sono stati, più per le polemiche che per i colpi di classe, Vinicius Junior e Lamine Yamal. “Tale e quale”, titolava ieri un editoriale di Marca, sottolineando come entrambi abbiano “macchiato” un Clásico di nuovo al centro del calcio mondiale. Lamine con le sue dichiarazioni della vigilia, Vinicius con la furiosa reazione al momento della sostituzione: «Sempre io! Me ne vado!», ha urlato il brasiliano a favore di telecamera prima di imboccare direttamente il tunnel degli spogliatoi.

Vinicius in crisi, Yamal spento: il malessere dietro le quinte

Una scena che ha irritato la Casa Blanca, la quale però ha preferito non esasperare i toni: nessuna sanzione, solo un confronto diretto con Xabi Alonso. Tuttavia, dietro le quinte, resta un malessere reale: Vini sente di non essere più al centro del progetto e, per la prima volta, l’idea di lasciare Madrid non è più un tabù.

Lamine, invece, è apparso spento, limitato dagli acciacchi e oppresso dal peso di un Clásico che lo aveva già giudicato colpevole prima del fischio d’inizio. La giovane stella del Barcellona non è riuscita a incidere, subendo il peso delle aspettative e delle polemiche pre-partita. Un Clásico che lascia strascichi importanti sia per il Real Madrid, alle prese con il “caso Vinicius”, sia per un Barcellona che deve fare i conti con un giovane talento in difficoltà e una classifica sempre più compromessa.