Xavi Barcellona, Barjuan: «Ancora nessun comunicato, se arriverà ci aiuteremo»

L’allenatore ad interim del Barcellona Sergi Barjuan ha parlato dell’arrivo imminente di Xavi in panchina

Sergi Barjuan, allenatore ad interim del Barcellona, in conferenza stampa ha commentato il comunicato dell’Al-Sadd sull’arrivo imminente in blaugrana di Xavi.

NESSUN COMUNICATO – «L’Al Sadd ha fatto un comunicato, il Barcellona ancora no. Quando il nostro club lo farà, allora potremo parlare di Xavi come nuovo tecnico blaugrana. Al momento posso solo dire che ho un bel rapporto con Xavi e che sarò felicissimo di collaborare con lui quando il suo ritorno sarà ufficiale. Da giocatore ha vinto tutto, ha una mentalità vincente, ma adesso deve mettersi in mostra anche da allenatore».