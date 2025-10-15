Yamal, addio al Barcellona? Quella squadra è pronta ad offrire una cifra record importante - Calcio News 24

Yamal: offerta record dall’Arabia, ma il Barcellona frena sul trasferimento

La voce che scuote il mondo del calcio è quella che riguarda Yamal, talento spagnolo classe 2007, oggi protagonista nel Barcellona. Secondo le ultime indiscrezioni, l’Al‑Hilal dell’Arabia Saudita starebbe preparando un’offerta senza precedenti per assicurarsi il giovanissimo campione: si parla di 400 milioni di euro, con un contratto pluriennale di sette anni. Un’offerta che supererebbe di gran lunga ogni record di trasferimento precedente.

Nonostante il clamore mediatico, dal Barcellona arriva un no secco. La società blaugrana, infatti, ha fatto sapere che non considera Yamal in vendita, ribadendo la propria volontà di costituire intorno a lui il futuro progetto sportivo del club. Il ragazzo ha firmato un contratto fino al 2031 che lo vede saldo sotto gli ordini del Barcellona, con clausole contrattuali molto pesanti che scoraggiano ogni tentativo di acquisto.

Yamal è già entrato nella leggenda del club per la rapidità con cui ha scalato le gerarchie: a soli diciotto anni ha vinto titoli importanti, dominato la scena nazionale e internazionale, e ottenuto riconoscimenti individuali di grande prestigio. La sua tecnica, la capacità di interpretare il gioco offensivo e la coralità con cui partecipa alla manovra lo rendono una pedina imprescindibile per il Barcellona.

Di recente, però, il giocatore ha affrontato anche problemi fisici: un’infiammazione all’inguine lo ha costretto a saltare alcune partite, così come la convocazione con la nazionale. Questo piccolo stop non ha intaccato la sua proporzione complessiva, ma ha alimentato alcune speculazioni intorno al suo futuro.

Dal lato dell’Al‑Hilal, l’offerta ha un doppio valore: da una parte potrebbe essere il colpo più mediatico e costoso mai fatto da un club saudita; dall’altra rappresenterebbe l’affermazione di una nuova tendenza, quella di rivolgersi non solo a giocatori navigati, ma anche ai giovani più promettenti, investendo su di loro ora per garantirsi talento e ritorno futuro.

Per Yamal, dal canto suo, l’idea di restare al Barcellona sembra essere più che probabile. Il club è deciso a trattenerlo, considerandolo incedibile, sia per motivi tecnici sia per la sua importanza nello spogliatoio. Il ragazzo ha già un ruolo da protagonista, con la maglia numero 10, simbolo di fiducia e responsabilità a Barcellona.

In sintesi, l’affare riguardante Yamal è al momento nella fase delle speculazioni: cifre record, tentativi più o meno concreti, ma una resistenza altrettanto ferma da parte del club catalano. Il futuro del giovane talento rimane così al Camp Nou, almeno per ora, anche se il mercato è in costante fermento e nulla può dirsi definitivo.

