Yamal sicuro: «Barcellona, con te voglio conquistare subito questi obiettivi» - Calcio News 24

Yamal, tra sogni e maturità: «Voglio la Champions con il Barça e vincere il Mondiale con la Spagna»

Lamine Yamal continua a stupire il mondo del calcio con il suo talento precoce e la sua maturità fuori dal comune. A soli 18 anni, è già una pedina fondamentale per il Barcellona e la Nazionale spagnola. In vista delle prossime sfide internazionali contro Bulgaria e Turchia, Yamal ha rilasciato un’intervista a RTVE, toccando diversi temi tra ambizioni personali, dinamiche di spogliatoio e gestione della pressione mediatica.

Parlando della stagione in corso, Yamal ha espresso chiaramente i suoi obiettivi: «Vincere la Champions League con il Barça sarebbe qualcosa di incredibile. Ogni calciatore sogna il Pallone d’Oro, ed essere già nell’elenco a 18 anni è un riconoscimento importante. Spero un giorno di poterlo vincere».

Il giovane esterno ha poi commentato le recenti dichiarazioni dell’allenatore Hansi Flick dopo il pareggio contro il Rayo Vallecano: «Non è stata una questione di ego. Semplicemente non abbiamo cominciato la stagione con la stessa intensità dell’anno scorso. È normale arrabbiarsi dopo un pareggio, ma abbiamo comunque raccolto sette punti su nove in trasferte complicate. Dobbiamo solo ritrovare il nostro livello».

Dal punto di vista umano, Yamal ha mostrato grande sensibilità e spirito di squadra: «Siamo un gruppo giovane e molto unito. Se qualcuno decide di andare via, è per scelta personale. L’importante è che Nico e Fermín siano felici, noi possiamo solo sostenerli».

Riguardo alla pressione mediatica, Yamal ha dimostrato una maturità sorprendente: «Ultimamente si parla più di ciò che faccio fuori dal campo che delle mie prestazioni. Ma non mi influenza. Ascolto solo le persone del mio circolo di fiducia. Non mi sentirete mai dire che sono felice o triste per ciò che viene detto da altri. Io seguo il mio percorso, ed è questo che mi ha portato fin qui».

Infine, sul ruolo in Nazionale, Yamal ha ammesso: «Non mi aspettavo di arrivare così presto. Abbiamo una squadra forte, in grado di vincere il Mondiale, ma tutto dipenderà dalla nostra concentrazione. Sono grato al CT Luis de la Fuente, che ha sempre saputo proteggermi con le parole giuste».

Con i piedi ben saldi a terra ma lo sguardo rivolto ai grandi palcoscenici, Yamal è pronto a scrivere nuove pagine della sua giovane e brillante carriera.