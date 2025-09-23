Yamal entusiasta: «Il piano di Dio è perfetto. Ecco cosa bisogna fare per arrivare in cima» - Calcio News 24

Yamal, il futuro è suo: secondo al Pallone d’Oro ma padrone del domani

Il momento del trionfo assoluto non è ancora arrivato, ma per Lamine Yamal è solo questione di tempo. Il giovane talento del Barcellona, già protagonista di una crescita impressionante, ha aggiunto un altro importante riconoscimento alla sua bacheca: per il secondo anno consecutivo ha vinto il prestigioso Trophée Kopa, il premio assegnato al miglior giovane calciatore della stagione.

Nonostante questo traguardo straordinario, Yamal ha dovuto accontentarsi del secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro, piazzandosi alle spalle del connazionale Ousmane Dembélé. Un risultato che, pur confermando la sua precocità e il suo valore, ha lasciato qualche malumore in famiglia. Il padre del giocatore non ha infatti nascosto la delusione, definendo l’esito finale «un’ingiustizia».

Diversa la reazione del diretto interessato. Con maturità e sportività, Yamal ha scelto di non alimentare polemiche. In un post condiviso sui social, ha espresso gratitudine per quanto raggiunto, dimostrando grande lucidità e consapevolezza:

«Il piano di Dio è perfetto, bisogna scalare passo dopo passo per arrivare in cima. Sono felice per i due Trophée Kopa e faccio i complimenti a Ousmane Dembélé per questa ricompensa e per la sua eccellente stagione».

Parole che raccontano molto più del talento tecnico di Yamal: evidenziano la sua forza mentale, la capacità di restare concentrato sul percorso a lungo termine e una maturità rara per un ragazzo di appena 18 anni. In un panorama calcistico sempre più dominato da pressioni e aspettative, il giovane spagnolo di origini guineane si distingue per equilibrio e intelligenza.

In molti sono già pronti a scommettere sul suo nome come futuro vincitore del Pallone d’Oro. Il suo rendimento con la maglia del Barcellona e con la Nazionale spagnola non lascia dubbi: Yamal è destinato a segnare un’epoca. Ogni passo, ogni premio, ogni gol rappresentano tappe di un cammino che sembra già scritto.

Il presente è fatto di promesse mantenute, ma il futuro appartiene a lui. Yamal non ha ancora raggiunto la vetta, ma ci sta arrivando con la pazienza e la determinazione di chi sa di poter diventare il numero uno.