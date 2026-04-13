Yamal provoca: «Spero che Simeone mi faccia un favore e mi metta in una situazione uno contro uno con un suo giocatore»

Yamal punge Simeone: «Spero che mi faccia un favore e mi metta in una situazione uno contro uno con un suo giocatore»

Cresce l’attesa per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, che vedrà nuovamente di fronte Barcellona e Atletico Madrid dopo il 2‑0 ottenuto all’andata dalla squadra di Simeone. Alla vigilia del match hanno parlato alcuni dei protagonisti più attesi, tra cui Lamine Yamal e lo stesso Cholo, pronti a caricare l’ambiente in vista di una sfida che si preannuncia ad altissima tensione.

Tra i più motivati c’è proprio il giovane talento blaugrana, che ha evocato la storica rimonta del Barça contro il PSG di nove anni fa — dallo 0‑4 dell’andata al clamoroso 6‑1 del ritorno — come modello da seguire. Un’impresa resa possibile anche dalle giocate di Neymar, suo grande idolo. Le sue parole:

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PAROLE – «Ho visto quella partita molte volte, l’avevo vista anche dal vivo. C’era Neymar. Lui ha segnato profondamente la mia infanzia, è il mio idolo. Gli sarò sempre grato per tutto quello che ha dato al calcio. Lui è il tipo di calciatore per cui paghi il biglietto. Guarderesti una partita solo per ammirare le sue giocate. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha dato al calcio e spero possa partecipare ai prossimi Mondiali. LeBron James è un altro dei modelli che possono ispirarmi per domani. Spero di giocare bene come lui. Sicuramente è una delle mie ispirazioni, assieme a mia mamma che è una che ha sempre lottato. Comunque sì, LeBron è tra quegli sportivi che ha fatto rimonte storiche»

PARTITA – «Dobbiamo lottare fino alla fine e cercare di raggiungere la semifinale. È vero che partiremo sotto di due goal, ma dobbiamo giocare come sappiamo fare. Con intensità, senza perdere il nostro stile. Sarà una partita di novanta minuti o più, non è finita qui. Mi sento benissimo, sono entusiasta. Spero che Simeone mi faccia un favore e mi metta in una situazione uno contro uno con un suo giocatore».