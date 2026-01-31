Yildiz gela Spalletti, Juve spalle al muro: così non può permetterselo

Una situazione attorno a Kenan Yildiz ha gelato lo stesso tecnico bianconero: le critiche non si sono fatte attendere e la Juve ora dovrà far fronte anche a questo scenario

Dopo l’impegno di Champions League contro il Monaco, la Juventus si prepara già alla prossima sfida che la vedrà protagonista in trasferta contro il Parma. In questi ultimi giorni, infatti, la Juventus deve far fronte ai numerosissimi impegni ai quali è stata chiamata, che hanno costretto il tecnico a effettuare scelte importanti anche a livello di formazione.

Dopo gli impegni di Champions League per la prima fase e ora che la Juventus ha scoperto anche la propria avversaria in vista dei playoff, il Galatasaray, la prossima settimana tornerà anche la Coppa Italia, in una gara secca in cui la Vecchia Signora affronterà l’Atalanta. Anche in quel caso Spalletti dovrà gestire al meglio le risorse a disposizione.

In questo scenario è però emersa una situazione che vede protagonista Yildiz: un annuncio in particolare ha fatto gelare l’ambiente e ha messo in discussione l’operato di Luciano Spalletti.

Yildiz, nasce un caso: la Juve non può permetterselo

La questione riguarda soprattutto l’importante turnover che Spalletti è stato costretto a fare in vista della sfida contro il Monaco. I tanti impegni ravvicinati obbligano chiaramente l’allenatore a valutare con attenzione le pedine da schierare, in modo da garantire riposo ma anche qualità. Proprio in occasione della sfida contro i francesi, Spalletti ha cambiato ben cinque pedine rispetto alla formazione che aveva vinto contro il Napoli: ha infatti lasciato in panchina Di Gregorio, Cambiaso, Locatelli, Yildiz e David.

Un turnover importante che ha visto anche il fantasista turco inizialmente fuori, anche se poi è stato impiegato nel secondo tempo contro i francesi. Tuttavia, questa scelta non è stata ben accolta, in particolare da Paolo Di Canio, ex giocatore della Juventus, che non ha apprezzato le scelte di formazione del tecnico toscano in occasione della sfida contro il Monaco. Di Canio ha parlato proprio dell’esclusione di alcuni giocatori fondamentali nel sistema di gioco della Juventus, come lo stesso Yildiz: “In questo momento la Juve non si può permettere di non mettere in campo alcuni giocatori fondamentali: le geometrie di Locatelli, gli strappi di Yildiz”.

La sua assenza, infatti, si è fatta sentire ed è emerso come i titolari abbiano un impatto completamente diverso rispetto alle seconde linee. Dal canto suo, però, Spalletti ha dovuto fare i conti con lo stress fisico accumulato dai giocatori nelle ultime sfide e ha cercato di gestire le energie a disposizione. Anche se l’effetto sperato non è andato pienamente in porto, la Juventus è comunque riuscita a strappare il pass per i playoff.

La decisione riguardo l’esclusione del fantasista turco ha però messo in evidenza ancora una volta la sua imprescindibilità. È stato evidente come tutto il lavoro mostrato nella sfida contro il Napoli non si sia rivisto: la Juventus ha infatti chiuso con zero tiri in porta contro il Monaco e, nonostante il clean sheet e il passaggio del turno, la prestazione non è certamente una di quelle destinate a restare nella memoria.