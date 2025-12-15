Yildiz Juve, che numeri per il turco! Continua la crescita del bianconero: spunta anche il dato sugli assist. Distrutto un altro record!

Yildiz Juve, che numeri! Continua la crescita del turco: spunta anche quella statistica curiosa. Le ultimissime

Kenan Yildiz continua a crescere a vista d’occhio e la sua evoluzione in Serie A è ormai sotto gli occhi di tutti. Non solo gol, ma anche un contributo sempre più determinante in fase di rifinitura: il talento turco sta diventando un punto di riferimento anche come uomo‑assist.

In appena 14 presenze stagionali, Yildiz ha già eguagliato i quattro assist messi a referto nell’intero campionato precedente, quando aveva totalizzato 35 apparizioni. Un dato che fotografa alla perfezione la sua crescita in termini di lucidità, visione di gioco e capacità di incidere negli ultimi metri.

Questi numeri confermano la maturazione del classe 2005 all’interno del sistema offensivo della Juventus. Schierato spesso sulla trequarti accanto a Conceição, Yildiz sta diventando sempre più abile nel creare occasioni per i compagni, valorizzando le sue qualità tecniche e interpretando con intelligenza il ruolo disegnato per lui da Luciano Spalletti.

Una crescita costante che lo sta trasformando in uno dei protagonisti più interessanti della stagione bianconera.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

