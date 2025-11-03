Hanno Detto
Yildiz Juve, Spalletti non ha dubbi: «Domani ci sarà, mi ricorda Kvara. Lo disturbano forse i rientri di 100 metri ma…»
Yildiz Juve, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti svela in vista della sfida di domani: «Domani ci sarà, mi ricorda Kvara»
Alla vigilia della sfida, lunedì 3 novembre, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 18.15 per presentare il match. Calcionews24 ha seguito LIVE le sue dichiarazioni, ecco un piccolo estratto:
PAROLE – «La cosa importante è chiedere a quella persona dove piace giocare. Lui mi ha detto che gli piace il centro sinistra-fascia e vanno bene tutte e due. Lui è bravo se gioca seconda punta, da esterno. Lo disturbano forse i rientri di 100 mt, ma i giocatori bravi si adattano anche a questo.»
YILDIZ – «Sarà a disposizione. Io sono stato fortunato e ho avuto qualche grande giocatore, sicuramente Kvara gli somiglia e ha caratteristiche simili. Quello che ha avuto meno visibilità di quelli che ho allenato è stato Di Natale che tirava fuori delle robe in allenamento e in partita… Ora con i video rivedo delle giocate bellissime. Yildiz è uno di quelli che in fondo alla stagione ci riempie Instagram tutti con belle giocate»
LEGGI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI SPALLETTI QUI
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: «Scudetto? Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente. Su Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sporting Lisbona: «Fino alla fine? Io aggiungerei anche oltre. Cambiaso fortissimo. Vlahovic? Sarebbe felicissimo di rimanere qui»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: «Scudetto? Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente. Su Koopmeiners…»
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione...