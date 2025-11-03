Yildiz Juve, Spalletti non ha dubbi: «Domani ci sarà, mi ricorda Kvara. Lo disturbano forse i rientri di 100 metri ma...»

Yildiz Juve, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti svela in vista della sfida di domani: «Domani ci sarà, mi ricorda Kvara»

Alla vigilia della sfida, lunedì 3 novembre, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 18.15 per presentare il match. Calcionews24 ha seguito LIVE le sue dichiarazioni, ecco un piccolo estratto:

PAROLE – «La cosa importante è chiedere a quella persona dove piace giocare. Lui mi ha detto che gli piace il centro sinistra-fascia e vanno bene tutte e due. Lui è bravo se gioca seconda punta, da esterno. Lo disturbano forse i rientri di 100 mt, ma i giocatori bravi si adattano anche a questo.»

YILDIZ – «Sarà a disposizione. Io sono stato fortunato e ho avuto qualche grande giocatore, sicuramente Kvara gli somiglia e ha caratteristiche simili. Quello che ha avuto meno visibilità di quelli che ho allenato è stato Di Natale che tirava fuori delle robe in allenamento e in partita… Ora con i video rivedo delle giocate bellissime. Yildiz è uno di quelli che in fondo alla stagione ci riempie Instagram tutti con belle giocate»

