 Yildiz Juve, Spalletti non ha dubbi: «Domani ci sarà, mi ricorda Kvara. Lo disturbano forse i rientri di 100 metri ma...»
Connect with us

Hanno Detto

Yildiz Juve, Spalletti non ha dubbi: «Domani ci sarà, mi ricorda Kvara. Lo disturbano forse i rientri di 100 metri ma…»

Avatar di Andrea Bargione

Published

1 minuto ago

on

By

yildiz 3

Yildiz Juve, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti svela in vista della sfida di domani: «Domani ci sarà, mi ricorda Kvara»

Alla vigilia della sfida, lunedì 3 novembre, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 18.15 per presentare il match. Calcionews24 ha seguito LIVE le sue dichiarazioni, ecco un piccolo estratto:

PAROLE – «La cosa importante è chiedere a quella persona dove piace giocare. Lui mi ha detto che gli piace il centro sinistra-fascia e vanno bene tutte e due. Lui è bravo se gioca seconda punta, da esterno. Lo disturbano forse i rientri di 100 mt, ma i giocatori bravi si adattano anche a questo.»

YILDIZ – «Sarà a disposizione. Io sono stato fortunato e ho avuto qualche grande giocatore, sicuramente Kvara gli somiglia e ha caratteristiche simili. Quello che ha avuto meno visibilità di quelli che ho allenato è stato Di Natale che tirava fuori delle robe in allenamento e in partita… Ora con i video rivedo delle giocate bellissime. Yildiz è uno di quelli che in fondo alla stagione ci riempie Instagram tutti con belle giocate»

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI SPALLETTI QUI

Related Topics:

Hanno Detto

Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: «Scudetto? Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente. Su Koopmeiners…»

Avatar di Andrea Bargione

Published

1 ora ago

on

3 Novembre 2025

By

Continue Reading

Hanno Detto

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sporting Lisbona: «Fino alla fine? Io aggiungerei anche oltre. Cambiaso fortissimo. Vlahovic? Sarebbe felicissimo di rimanere qui»

Avatar di Andrea Bargione

Published

2 ore ago

on

3 Novembre 2025

By

Spalletti conferenza stampa 02
Continue Reading