Conferenza stampa Spalletti e Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: le dichiarazioni LIVE del tecnico e del portiere bianconero

Conferenza stampa Spalletti e Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League

(Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Domani torna la Champions League della Juve, attesa alle 20:45 dalla sfida contro il Sporting Lisbona all’Allianz Stadium.

Nel giorno di vigilia, lunedì 3 novembre, Luciano Spalletti e Michele Di Gregorio parlano in conferenza stampa alle 18.15 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole.

Inizia Di Gregorio

COSA E’ CAMBIATO NEL GRUPPO – «Quando avviene un esonero dell’allenatore, noi giocatori siamo i primi responsabili. Abbiamo parlato e capito cosa non andava e nelle ultime due abbiamo provato ad avere un atteggiamento più forte.»

KOOPMEINERS – «Un ragazzo serio, un giocatore forte. Nel suo ‘nuovo’ ruolo è andato bene, l’ha dimostrato ampiamente l’altra sera.»

MIGLIORARE– «Si può sempre migliorare, voglio andare avanti e dare il meglio possibile per la squadra»

SQUADRA – «Quando sei alla Juve gli obbiettivi ci sono, provare a vincere qualcosa e mettere le basi per vincere. Poi una partita alla volta, cerchiamo di fare punti e poi alla fine si arriva un obiettivo più grande»

SCUDETTO – «Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente, dobbiamo fare di tutto e il gruppo ha dato valore alle parole del tecnico quando parla di Scudetto.»

SPALLETTI – «Il tempo di lavoro è stato poco, credo che il mister abbia un carriera che parla. Ci ha colpito l’ambizione, fermezza, volontà e voglia. Speriamo di riuscire a fare come nelle ultime due partite»

SCOSSA SQUADRA – «Responsabilità è stata la parola chiave, dopo Roma è quella la parola più ripetuta. Dobbiamo averla tutti, come gruppo e nei confronti della società. Qui bisogna avere un determinato livello »

CHAMPIONS – «Atmosfera particolare. La Juve deve vincere e questa è la carica. Arriviamo da un momento ‘così’ con l’esonero dell’allenatore. Ci siamo parlati, tutto quello che ci siamo detti deve rimare. Voglia, ambizione e responsabilità Tutto deve essere quotidiano per la nostra stagione»

Inizia il tecnico Spalletti

PARTITA – «Per l’altra sera sono contento delle mie scelte, ho più informazioni per lavorare meglio. Domani partita difficilissima perchè lo Sporting sa giocare a calcio e da quando c’è Borges la squadra ha un’idea di calcio precisa. Difficile da leggere come squadra, loro sono bravissimi a cambiare ruoli e una grande qualità sulla trequarti.»

YILDIZ – «La cosa importante è chiedere a quella persona dove piace giocare. Lui mi ha detto che gli piace il centro sinistra-fascia e vanno bene tutte e due. Lui è bravo se gioca seconda punta, da esterno. Lo disturbano forse i rientri di 100 mt, ma i giocatori bravi si adattano anche a questo.»

OBIETTIVI – «Io ho detto di lottare per lo Scudetto non di vincere. C’è differenza. Avendo questo nome e questa storia, uno si domanda ‘Ma davvero sono l’allenatore della Juventus?’ Dobbiamo ambire e lottare per qualsiasi cosa. Anche lo slogan lo dice ‘Fino alla fine’ anzi aggiungerei ‘oltre la fine’»

SORPRESE A CREMONA – «La vittoria di Cremona è merito dei giocatori. Grazie per le parole che mi avete detto. Ma i giocatori ci hanno dato risposte dal campo e sono stati sempre un blocco squadra. Qualche volta nella presa di campo ci siamo allungati un po’ di più ma ci siamo ricomposti bene. Per il futuro ho visto disponibilità importanti. Oggi abbiamo fatto un allenamento in più, abbiamo parlato un po’ di più, ma quello che mi fa piacere è gli occhi con cui mi guardano: ‘Dicci cosa fare e noi andiamo’. Racconta tutto della voglia e della disponibilità dei giocatori, sono un buon gruppo dal punto di vista tecnico e umano»

METODO PER VINCERE – «Di Gregorio “No io penso che al di fuori dei risultati precedenti, noi qui dobbiamo vincere. Ansia? Non userei quella parola. Spalletti: “Una fortuna giocare la Champions. Una suite del calcio, come in un grand hotel. Per giocare questa competizione dobbiamo avere un’idea chiara di che cosa voglia dire essere squadra. Bisogna avere il coraggio di scegliere quello che vogliamo fare. Non è un alibi il discorso di giocare una volta ogni tre giorni, dobbiamo metterla dentro e poi se scegliamo di fare delle cose sapremo quale comportamento avere»

REGOLE – «I ragazzi sono ordinatissimi, che vengono a lavorare. Io in un primo momento facevo subito delle regole. E’ successo che sono stato preso in giro anche per le regole. Serve solo buon senso, serve una metodologia logica. La Juventus le regole le ha sempre avute. Bisogna dare indicazioni, aspettarsi e trovare piacere se vengono condivise. Essenziale è usare bene il nostro tempo, dobbiamo avere l’idea di fare e dire cose costruttive»

YILDIZ – «Sarà a disposizione. Io sono stato fortunato e ho avuto qualche grande giocatore, sicuramente Kvara gli somiglia e ha caratteristiche simili. Quello che ha avuto meno visibilità di quelli che ho allenato è stato Di Natale che tirava fuori delle robe in allenamento e in partita… Ora con i video rivedo delle giocate bellissime. Yildiz è uno di quelli che in fondo alla stagione ci riempie Instagram tutti con belle giocate»

«»

«»

«»

«»

«»

«»